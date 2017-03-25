MLB》娶某前生子後 達比修可望首度投開幕戰

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵日籍強投達比修有今天被球團安排至小聯盟3A登板，先發6局被敲4安失3分，其中責失分只有1分，這也是他與太太山本聖子第2個兒子出生，請假陪產後首次出賽，按照現在輪值順序來看，達比修有望首度扛起開幕戰先發重任。

達比修有今天面對道奇3A，先發6局用了90球，雖然挨4安失3分，但只有被敲陽春砲才是他的自責分，另外有5K和1保送。達比修賽後受訪時表示，今年春訓調整還不錯，對於新賽季相當有信心，希望比賽的日子能趕快到來，自己都快等不及了。

遊騎兵至今尚未宣布開幕戰先發投手人選，但應該會從達比修有或海默斯（Cole Hamels）之中挑選，但根據現在輪值狀況來看，達比修投開幕戰的機率很大，海默斯則是第二號先發投手。如果達比修確定為開幕戰先發的話，這將是他大聯盟生涯頭一遭。