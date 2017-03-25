NBA》最後一擊失手 老鷹不敵公鹿吞六連敗
2017/03/25 12:16
亞德托昆波（中）攻下34分，率公鹿以100：97擊退老鷹。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕老鷹今作客公鹿主場，在前三節打完後小小領先2分。到了第四節兩隊比分互相拉鋸，但老鷹球員伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）在最後0.2秒的三分球失手，無力扳平戰局，終場老鷹以97：100敗給公鹿，慘吞六連敗。
老鷹先發共有三人得分破20，分別是豪爾德（Dwight Howard）貢獻20分、12籃板，施洛德（Dennis Schroder）則攻下28分、7籃板、7助攻，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）挹注25分。但老鷹末節失誤頻頻，又沒能守住對手攻勢，最終無奈以3分之差敗北。
而公鹿部分，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟下全場最高34分，外帶13籃板，史尼爾（Tony Snell）貢獻13分，孟羅（Greg Monroe）則有14分、10籃板的進帳。此役後，公鹿贏得三連勝，目前戰績與老鷹並列東部第5。
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