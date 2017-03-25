94帥！「羽球王子」王子維穿西裝回母校
2017/03/25 12:07
王子維今天以傑出校友身份返回母校雙蓮國小。（王子維提供）
〔記者卓佳萍／台北報導〕「羽球王子」王子維今天以傑出校友身份返回母校雙蓮國小，身著西裝的他，相當重視這次獲頒獎項的活動。
王子維世界排名來到生涯最佳的20名，是目前台灣羽壇二哥，僅次於周天成，今年首戰於德國公開賽獲銀牌的他，全英公開賽挺進16強，寫生涯最佳，瑞士公開賽則闖到最後四強，以並列銅牌作收。
王子維在德國公開賽四強擊敗里約奧運金牌諶龍，一戰成名，也獲得更多關注，今天返回母校，遇到不少粉絲求簽名，甚至有人要求簽在手機上。
本週稍獲喘息，王子維下週將再度出征，參加印度超級系列賽，持續挑戰超級賽戰績。
王子維在德國公開賽四強擊敗里約奧運金牌諶龍，一戰成名。（王子維提供）
王子維回母校遇到許多粉絲求簽名。（王子維提供）
相關新聞
- 羽球》新加坡超級賽籤表出爐 台灣好手傾巢而出
- 羽球》國際羽總宣布賽制改革 百萬賽事倍增
- 爭取全運會代表權 竹市羽球錦標賽千人競拍
- 羽球》球后戴資穎重「妝」上陣 為母校拍宣傳影片
- 羽球》世大運、世錦賽選擇陷兩難 周天成跟著心走
推薦新聞
-
MLB》被投手牽制逮到 他這樣還是安全回壘（影音）2017/03/25 12:17
-
冰球賽事爆衝突 體育署長說話了2017/03/25 11:24
-
2名中國打人球員禁賽 台冰球協會：判決正常2017/03/25 11:22
-
Dell比洞錦標賽》16強出爐 D.強森、米寇森順利晉級2017/03/25 11:13
-
冰球》中國毆打台灣球員 賽會公布懲處結果！2017/03/25 10:40