94帥！「羽球王子」王子維穿西裝回母校

王子維今天以傑出校友身份返回母校雙蓮國小。（王子維提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕「羽球王子」王子維今天以傑出校友身份返回母校雙蓮國小，身著西裝的他，相當重視這次獲頒獎項的活動。

王子維世界排名來到生涯最佳的20名，是目前台灣羽壇二哥，僅次於周天成，今年首戰於德國公開賽獲銀牌的他，全英公開賽挺進16強，寫生涯最佳，瑞士公開賽則闖到最後四強，以並列銅牌作收。

王子維在德國公開賽四強擊敗里約奧運金牌諶龍，一戰成名，也獲得更多關注，今天返回母校，遇到不少粉絲求簽名，甚至有人要求簽在手機上。

本週稍獲喘息，王子維下週將再度出征，參加印度超級系列賽，持續挑戰超級賽戰績。

王子維在德國公開賽四強擊敗里約奧運金牌諶龍，一戰成名。（王子維提供）

王子維回母校遇到許多粉絲求簽名。（王子維提供）