網球》羅尼奇復原首戰開胡 蠻牛力拚邁阿密首冠
2017/03/25 14:26
羅尼奇因腿傷休養一個月後首戰開胡。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕邁阿密公開賽進行到32強，第3種子加拿大「巨砲」羅尼奇（Milos Raonic）上個月底在德雷海灘賽因腿傷退賽，經過一個月的休養後強勢回歸，在次輪擊敗塞爾維亞好手特洛伊基（Viktor Troicki）；而第5種子西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、亞洲網球一哥錦織圭（Kei Nishikori）也順利晉級32強。
身高將近200公分的羅尼奇發球猛烈，一發得分率高達79％，逼出對手六個破發點，最後以6：3、7：5直落二拍落特洛伊基；錦織圭次輪以6：4、6：3擊敗南非好手安德森（Kevin Anderson），下一輪將面對西班牙老將沃達斯柯（Fernando Verdasco）。
而蠻牛則以6：3、6：4輕鬆擊敗排名83的以色列選手席拉（Dudi Sela），參賽13年都沒有拿過號稱「第五大滿貫」邁阿密公開賽冠軍的納達爾在賽後說道：「每年我都在場上竭盡全力，我曾經打進決賽四次，我會再盡力一次。」
納達爾。（法新社）
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