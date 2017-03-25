MLB》被投手牽制逮到 他靠裝死安全回壘（影音）
2017/03/25 12:17
〔體育中心／綜合報導〕洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）今被費城人投手牽制時，一度回不到一壘，但是一壘手約瑟夫（Tommy Joseph）沒注意到，希克斯先裝死，然後再偷爬回一壘，果真讓壘審判安全上壘，相當神奇。
這段插曲讓美國球迷瘋狂討論，「跑者變魔術嗎？距離壘包這麼遠，一壘手竟然還沒注意到？」、「費城人一壘手教會我們的事：『如何失去一份工作』」、「LaVar Ball會說，『如果是我兒子在一壘，這會變成三殺打』」
希克斯此役2打數擊出1支安打，一壘手約瑟夫雖然犯了這個大錯，還是打滿整場比賽，洋基最終靠著沙巴西亞5.1局掉2分的優質先發，3：2擊敗費城人，熱身賽戰績20勝7敗。
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