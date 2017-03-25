MLB》林子偉連2場敲安 熱身賽打擊率高達5成（影音）

2017/03/25 12:23

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天熱身賽以2：3惜敗藍鳥，效力紅襪的旅美小將林子偉今天在6局下替補鎮守二壘，8局上獲得打擊機會，敲出右外野滾地安打。林子偉春訓打擊手感火燙，打擊率高達5成。

林子偉在6局下替補守二壘，紅襪在8局上出現絕佳的得分機會，1出局後，馬雷洛Deven Marrero獲得觸身球保送上壘，林子偉適時敲出右外野滾地安打，形成一二壘有人，無奈下一棒多明奎茲（Matt Dominguez擊出雙殺打，無緣追平或超前，紅襪終場也以2：3不敵藍鳥。

林子偉總計在熱身賽出賽8場，8打數擊出4支安打、3打點3得分，打擊率升至5成，另外還有1次盜壘成功。

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