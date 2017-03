MLB》林子偉連2場敲安 熱身賽打擊率高達5成（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今天熱身賽以2:3惜敗藍鳥,效力紅襪的旅美小將林子偉今天在6局下替補鎮守二壘,8局上獲得打擊機會,敲出右外野滾地安打。林子偉春訓打擊手感火燙,打擊率高達5成。

林子偉在6局下替補守二壘,紅襪在8局上出現絕佳的得分機會,1出局後,馬雷洛(Deven Marrero)獲得觸身球保送上壘,林子偉適時敲出右外野滾地安打,形成一二壘有人,無奈下一棒多明奎茲(Matt Dominguez)擊出雙殺打,無緣追平或超前,紅襪終場也以2:3不敵藍鳥。

林子偉總計在熱身賽出賽8場,8打數擊出4支安打、3打點3得分,打擊率升至5成,另外還有1次盜壘成功。