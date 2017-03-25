NCAA》選秀狀元大熱門 朗佐將投入NBA選秀

朗佐。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NCAA大學籃球聯賽最近進入到16強賽事，加州大學洛杉磯分校（UCLA）今日輸給肯塔基大學，確定無緣後續賽事。而在比賽結束後，UCLA的超級新星朗佐（Lonzo Ball）宣布，他將會在今年投入NBA選秀。

朗佐為UCLA的大一新鮮人，場均可得14.7分及7.6助攻，而在今日的比賽，他則繳出10分8助攻。優異的表現讓朗佐受到許多關注，甚至被看好將會是NBA選秀狀元的大熱門。

朗佐在今日賽後表示，對於無法幫助學長們贏得比賽感覺很糟。賽後他也宣布，今年將會投身NBA選秀，邁向下一個階段，今天則是自己在UCLA的最後一場比賽，很感謝球迷的支持。