NBA》聯盟史上首人！柯瑞再寫三分球鬼神紀錄
2017/03/25 14:32
〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天繳出27分、12助攻、7籃板和6抄截的全能表現，率隊以114：100擊敗國王，取得6連勝。柯瑞此役飆進5記三分彈，單季三分球命中數累積至277顆，超越隊友湯普森成為躍居史上第三名，他也再度成為歷史上第一位在單季三分球榜上包辦前三名的球員。
柯瑞去年單季投進史無前例的402顆三分彈，成為史上第一多，而第二名仍是他前年保持的286顆，柯瑞在2012-2013年曾飆進272顆排名第三，直到去年才被湯普森（Klay Thompson）的276顆超越，不過今年他再度包辦前三名，短時間應該很難有人可以超越。
柯瑞生涯三分球共累積1870顆排名史上第10，下一個超越的目標，是排名第9的的現役爵士球星強森（Joe Johnson），他生涯至今共投進1911顆三分球。
相關新聞
- NBA》布克70分創記錄 矮湯：追逐數據很怪異
- NBA》最後一擊失手 老鷹不敵公鹿吞六連敗
- NBA》波士頓冠軍隊同學會邀艾倫？戴維斯：當然
- NBA》恩比德手術成功 兩週後可復健
- NBA》布克狂砍70分史上最年輕 太陽惜敗綠衫軍
推薦新聞
-
排球》FOX與排協合作有望！ 下季企業排球聯賽將有現場直播2017/03/25 15:52
-
排球》排協理事長王貴賢續任 會接受外界各式挑戰2017/03/25 15:49
-
NCAA》選秀狀元大熱門 朗佐將投入NBA選秀2017/03/25 14:41
-
NBA》聯盟史上首人！柯瑞再寫三分球鬼神紀錄2017/03/25 14:32
-
94帥！「羽球王子」王子維穿西裝回母校2017/03/25 12:07