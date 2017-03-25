NBA》聯盟史上首人！柯瑞再寫三分球鬼神紀錄

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天繳出27分、12助攻、7籃板和6抄截的全能表現，率隊以114：100擊敗國王，取得6連勝。柯瑞此役飆進5記三分彈，單季三分球命中數累積至277顆，超越隊友湯普森成為躍居史上第三名，他也再度成為歷史上第一位在單季三分球榜上包辦前三名的球員。

柯瑞去年單季投進史無前例的402顆三分彈，成為史上第一多，而第二名仍是他前年保持的286顆，柯瑞在2012-2013年曾飆進272顆排名第三，直到去年才被湯普森（Klay Thompson）的276顆超越，不過今年他再度包辦前三名，短時間應該很難有人可以超越。

柯瑞生涯三分球共累積1870顆排名史上第10，下一個超越的目標，是排名第9的的現役爵士球星強森（Joe Johnson），他生涯至今共投進1911顆三分球。