冰球》不滿自家選手被禁賽 中國大媽：是台灣人水準差
2017/03/25 14:47
〔記者林宗偉／台北報導〕2017 IIHF世界U18冰球錦標賽第三級A組賽事，昨晚中國、台灣比賽爆發衝突，今國際冰球總會裁定，中國兩名動手的球員王梓喬、王京禁賽一場，但來台觀賽的另一名中國選手的母親不服氣，認為是場邊觀眾先砸椅子，感嘆對台灣美好的印象都毀滅了。
中國選手張德翰的母親Julias表示，這是她第一次來台灣，原本相當期待，因為印象中寶島的人情味重，水準高，但是昨天她卻看到台灣人輸不起的一面，她認為是場邊的地主觀眾不斷地挑釁，才會引發衝突。
Julias發言時情緒相當激動，她認為台灣就是輸不起，不只經濟、軍事輸中國，現在體育也輸了，而且如果台灣想要強大，就得要和中國在一起，一旁的張德翰父親則在旁有些無奈，希望妻子能夠少說兩句。
中國隊今與紐西蘭比賽，遭禁賽的兩名球員都未現身，俄籍教練Alexander Barkov早早便表示不接受訪問。
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中國選手張德翰的母親Julias。（記者林宗偉攝）
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