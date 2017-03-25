過去打開幕戰、冠軍戰覺得很正常 如今火哥很珍惜

外野手張建銘。（資料照，記者黃志源攝）

〔即時新聞／綜合報導〕由富邦悍將與中信兄弟領銜開打的中職28年開幕戰即將登場。在隊中已是老將的火哥張建銘，很珍惜去年拿下總冠軍，又能在開幕戰先發的機會，36歲的他強調「健康」是最重要的，因為要是受傷的話，「連打不好的機會都沒有」。

張建銘是少數從興農牛、義大犀牛到現在富邦悍將的三朝元老，總共拿下3次總冠軍。根據《聯合報》報導，張建銘坦言，先前對這樣的機會沒有很珍惜，覺得打冠軍戰和開幕戰是很正常的事情，但現在心態已經不同，「覺得很不容易，特別珍惜。」

去年奪得總冠軍，張建銘表示相當高興，認為這樣的經驗能夠在無形中幫助年輕學弟成長，讓他們更容易突破往後的困難。對於新球季的展望，張建銘強調「健康」的重要，畢竟「受傷的話連打不好的機會都沒有」。