中職開幕戰 Live》金控大戰開打 兄弟 V.S. 富邦
2017/03/25 17:34
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兄弟
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悍將
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第一局
1局上，兄弟三上三下。
賽前
中華職棒28年開幕戰今天正式上演「金控大戰」，富邦歷史性首戰派出本土投手黃亦志先發，而中信兄弟則是洋投伍鐸今打頭陣。
黃亦志去年因手肘不適休息了大半球季，最後留下1勝4敗、防禦率7.00的成績，不過唯一一場勝投就是對中信兄弟，對戰成績為1勝1敗、防禦率5.19；伍鐸對戰富邦前身義大9次先發拿下3勝2敗、防禦率3.23
聯盟開幕戰兄弟近5戰全勝，富邦含前身義大、興農已苦吞3連敗。富邦歷史性首戰，請到藝人王力宏擔任開球嘉賓。由於下雨緣故，比賽預定在下午5點20分開打。
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中信兄弟
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棒次
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富邦悍將
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陳 子 豪 RF
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1
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胡 金 龍 DH
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張 志 豪 CF
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2
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張 建 銘 RF
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林 智 勝 2B
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3
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林 哲 瑄 CF
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蔣 智 賢 3B
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4
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林 益 全 1B
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彭 政 閔 1B
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5
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高 國 輝 LF
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許 基 宏 DH
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6
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林 威 廷 2B
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王 勝 偉 SS
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7
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陳 凱 倫 SS
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張 正 偉 LF
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8
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林 琨 笙 C
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鄭 達 鴻 C
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9
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李 宗 賢 3B
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伍 鐸
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先發投手
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黃 亦 志
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