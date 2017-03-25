中職開幕戰 Live》金控大戰開打 兄弟 V.S. 富邦

2017/03/25 17:34

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

兄弟

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

悍將

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

第一局

1局上，兄弟三上三下。

賽前

中華職棒28年開幕戰今天正式上演「金控大戰」，富邦歷史性首戰派出本土投手黃亦志先發，而中信兄弟則是洋投伍鐸今打頭陣。

黃亦志去年因手肘不適休息了大半球季，最後留下1勝4敗、防禦率7.00的成績，不過唯一一場勝投就是對中信兄弟，對戰成績為1勝1敗、防禦率5.19；伍鐸對戰富邦前身義大9次先發拿下3勝2敗、防禦率3.23

聯盟開幕戰兄弟近5戰全勝，富邦含前身義大、興農已苦吞3連敗。富邦歷史性首戰，請到藝人王力宏擔任開球嘉賓。由於下雨緣故，比賽預定在下午5點20分開打。

中信兄弟

棒次

富邦悍將

陳 子 豪 RF

1

胡 金 龍 DH

張 志 豪 CF

2

張 建 銘 RF

林 智 勝 2B

3

林 哲 瑄 CF

蔣 智 賢 3B

4

林 益 全 1B

彭 政 閔 1B

5

高 國 輝 LF

許 基 宏 DH

6

林 威 廷 2B

王 勝 偉 SS

7

陳 凱 倫 SS

張 正 偉 LF

8

林 琨 笙 C

鄭 達 鴻 C

9

李 宗 賢 3B

伍 鐸

先發投手

黃 亦 志

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.