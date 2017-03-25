中職開幕戰 Live》金控大戰開打 兄弟 V.S. 富邦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 0 0 0 悍將 0 0 0

第一局

1局上，兄弟三上三下。

賽前

中華職棒28年開幕戰今天正式上演「金控大戰」，富邦歷史性首戰派出本土投手黃亦志先發，而中信兄弟則是洋投伍鐸今打頭陣。

黃亦志去年因手肘不適休息了大半球季，最後留下1勝4敗、防禦率7.00的成績，不過唯一一場勝投就是對中信兄弟，對戰成績為1勝1敗、防禦率5.19；伍鐸對戰富邦前身義大9次先發拿下3勝2敗、防禦率3.23

聯盟開幕戰兄弟近5戰全勝，富邦含前身義大、興農已苦吞3連敗。富邦歷史性首戰，請到藝人王力宏擔任開球嘉賓。由於下雨緣故，比賽預定在下午5點20分開打。

中信兄弟 棒次 富邦悍將 陳 子 豪 RF 1 胡 金 龍 DH 張 志 豪 CF 2 張 建 銘 RF 林 智 勝 2B 3 林 哲 瑄 CF 蔣 智 賢 3B 4 林 益 全 1B 彭 政 閔 1B 5 高 國 輝 LF 許 基 宏 DH 6 林 威 廷 2B 王 勝 偉 SS 7 陳 凱 倫 SS 張 正 偉 LF 8 林 琨 笙 C 鄭 達 鴻 C 9 李 宗 賢 3B 伍 鐸 先發投手 黃 亦 志