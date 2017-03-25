NBA》去年簽22億大約 諾亞違反禁藥規定將被禁20場
2017/03/25 17:12
諾亞。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，尼克隊大前鋒諾亞（Joakim Noah）因為違反聯盟禁藥規定，將被禁賽20場。
諾亞去年夏天以4年7200萬美元（約新台幣22.2億元）加盟尼克，但他本季因傷打打停停，這賽季出賽46場，繳出場均5分、8.8籃板、2.2助攻的成機，他在2月初因膝傷緣故，動了左膝關節鏡手術，目前還未重返球場。
《ESPN》指出，諾亞將在本季被禁賽10場，2017-18賽季也會被禁賽10場。諾亞是在檢測時被查出在一項非處方補充劑時呈現陽性。
諾亞。（法新社）
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