排球》排協理事長王貴賢續任 會接受外界各式挑戰
2017/03/25 15:49
中國人纖董事長王貴賢（左）續任排協理事長，將與秘書長章金榮（右邊）擔任排協兩大要角。（記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕排球協會從去年就不斷面對外界的紛擾，今仍按照原訂規劃，進行第12屆第一次會員大會與理事長改選，最終由現任理事長王貴賢續任，他說：「協會接下來仍會接受各方挑戰與指教，才能換取更多進步。」
48歲中國人纖董事長王貴賢是前任理事長王朝慶之子，上任時寫下排協最年輕理事長紀錄；他這回則繼續獲得續任，任期為4年，若無意外任期期間，將遇上2018年印尼亞運、2020年東京奧運，王貴賢說：「希望在這個任期內，我們能Push台灣排球代表隊前進奧運。」
王貴賢承諾，未來他將與大家繼續打拚，在現有的基礎結構下，可以強化國家隊的硬體設備、技術層面等，並也會申辦各項國際大賽，期許讓台灣球迷看見更多精彩國際大賽。
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