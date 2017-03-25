排球》FOX與排協合作有望！ 下季企業排球聯賽將有現場直播
2017/03/25 15:52
圖為台電男排。（資料照，排球協會提供）
〔記者林岳甫／台北報導〕曾面對外界紛紛擾擾的排球協會，今進行第12屆第一次會員大會，進行理事長改選，現任理事長王貴賢續任。另外，秘書長章金榮宣佈今年10月開戰的企業排球聯賽13年，將與Fox體育台合作，讓觀眾能透過電視，看見國內排球健兒的風采。
企排聯賽為我國排壇最高殿堂，向來缺乏理想行銷手法，導致外界不斷質疑聯賽的存在性，如今排協決定增加行銷手法，吸引更多觀眾入場為排球員加油，不僅會推出一系列周邊產品，也預計在下季開始與Fox體育台合作，在現有的116場比賽，會有三分之二場次有電視直播服務，另三分之一則採錄影轉播。
企排聯賽13年預計在10月開打，直到3月結束整季賽事，且為了符合轉播單位的需求，賽事將前進較大場館進行，分別是台北體育館、北市大天母體育館、新竹體育館、嘉義港坪體育館、高雄鳳山體育館與屏東縣立體育館。
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