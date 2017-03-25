中職》鄭凱文2年約總值1500萬 陳鴻文月薪53萬
2017/03/25 16:11
鄭凱文。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者郭羿婕、羅志朋／新北報導〕中職今天開季，中信兄弟最後3名投手的薪水也終於敲定，「雙文」鄭凱文、陳鴻文雙雙加薪，鄭凱文收下2年總值1500萬元的複數約，今年和明年月薪各是55萬、60萬元，穩居今年中職最高薪投手，2年各有激勵獎金60萬元。
鄭凱文前年與中信簽下月薪50萬、52萬元的2年約，陳鴻文的3年約去年也是最後一年，月薪來到50萬。
陳鴻文和王梓安新合約敲定，都是1年約，陳鴻文今年月薪調到53萬元，激勵獎金80萬元；王梓安則是扣薪3萬，從去年11.5萬減為8.5萬，另有激勵獎金36萬元。
中信兄弟領隊楊培宏表示，陳鴻文合約是今天中午談定，鄭凱文和王梓安則是昨天敲定，全隊薪資終於在開幕戰前談完，他說：「未來希望趕快建立新仲裁制度，並確定談薪最後期限，這兩個部分都需再與聯盟討論。」
陳鴻文。（資料照，記者黃志源攝）
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