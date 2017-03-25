中職》趕在開季前 林智平合約終於敲定
2017/03/25 16:21
〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿隊三壘手林智平，因合約尚未敲定，公辦熱身賽6戰都未隨隊，也不在開季一軍名單，趕在猿隊正式比賽前一天，雙方終於達成簽約。林智平獲得加薪10萬元，以一年約、月薪36萬元並附帶55萬元激勵獎金與球團達成共識。
中職球員工會日前表達將介入了解，林智平所屬經紀公司常穎則透露，旗下林智平、王梓安（中信兄弟）兩球員合約已有進展，工會方面則透露，兩人合約都已敲定，趕在開幕戰開打前一刻，中職所有球員都有合約。
即使合約最終敲定，林智平因經紀公司開價和球團差距大，且進度嚴重落後，錯過所有公辦熱身賽，在公辦熱身賽前，打過較具張力的比賽就是台日對抗賽，開季後能否維持手感，還要面臨隊友梁家榮等人卡位先發，挑戰著實不小。
桃猿林智平。（資料照，記者林正堃攝）
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