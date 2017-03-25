MLB》5.2局飆4K春訓最佳 岩熊開季定位二號先發

〔體育中心／綜合報導〕水手日籍右投「岩熊」岩隈久志今完成春訓第五次先發，對皇家主投5.2局飆出4K僅掉1分，局數及用球數已逐漸調整到位，開季有望擔綱球隊第二號先發。

「我覺得自己蓄勢待發、準備迎接開季了。」岩隈久志於賽後開心表示，此役他開賽後連續解決9名打者，用77球完成5.2局投球皆為春訓至今最多，僅挨一發陽春彈失掉唯一一分，送出4K沒有任何保送。

「今天對我來說就像是跨出一大步，從比賽結果就能得知，我覺得我已經準備好了！」岩熊說，此役之前他的表現不盡理想，本季春訓四度先發累積0勝1敗，防禦率高達9.59。

岩熊今投出春訓最佳表現。（美聯社）

下月將滿36歲的岩熊已過了會擔心春訓成績的年紀，但他坦言能在春訓尾聲投出好表現讓他如釋重負，「我覺得這讓我的心情舒緩不少，球季就快開始，離開季越近就越想投出成績，很開心今天終於辦到了。」岩熊說。

「總體而言，我今天能夠專注在自己的投球上，因為是最後幾次先發調整，我做了更多嘗試、也針對幾個球種加以調整。」岩熊表示自己在對皇家先發前做了很多功課，對手陣容也十分出色，因此今天是場很棒的比賽。

總教練瑟維斯（Scott Servaisn）於賽前透露開季輪值安排，由王牌赫南德茲（Felix Hernandez）擔綱頭號先發，並期望岩隈能扛起二號先發重任。瑟維斯賽後稱讚岩隈此役投得精彩，所有球種都能發揮功效，而滑球又比曲球來得出色，整體投球看起來非常順暢，充分掌握節奏。

岩熊開季將擔綱二號先發。（資料照，法新社）