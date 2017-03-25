SBL冠軍戰Live》布拉回神暴扣籃框 達欣要回1分領先

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 達欣 29 9 13 51 裕隆 25 17 8 50

第三節

下半場開打將近兩分鐘雙方一分未得，陳世念假晃騙過布拉上籃終於破網，林宜輝隨後單吃胡凱翔完成三分打還以顏色，蘇翊傑突破陳世念追到剩一分落後，隨後再發動發生失誤喪失超前機會，陳世念破網追回2分。

林宜輝180度轉身上籃華麗拿分，賀夫不甘示弱、背框單打周儀翔鉤射放進，布拉隨後再度暴扣籃框，蘇翊傑急停跳投助達欣追成49：50。

裕隆拋投、三分嘗試未果，賀夫切入買到犯規，發邊線球後裕隆再度發動進攻，達欣岳瀛立用力抱住賀夫，選擇用犯規阻止對方攻勢。周柏臣防守布拉時賠上個人單場第四犯，布拉隨後終於拿分，助達欣逆轉取得51：50領先。

布拉與陳世念在籃下發生推擠，陳世念假摔騙倒球權，賀夫上籃被布拉直接搧掉，第三節打完達欣以51：50要回領先。

第二節

第二節開打，雙方持續火燙手感，賀夫連續拿分助裕隆以35：34超前，李德威連賞兩鍋激勵士氣。布拉頻頻在籃下出手但沒能拿分，達欣喊出暫，布拉隨後兩罰中一追平比數。

布拉硬擠籃下被吹走步違例，接著將近四分鐘雙方手感降溫，數度出手皆彈框而出，兩隊一分未得。上半場剩最後兩分鐘，兩隊相繼換上板凳球員，賀夫再度拿分後與達欣板凳區互飆垃圾話。

布拉再度強攻籃下吸引犯規但兩罰盡墨，胡凱翔三分彈破網助裕隆取得5分領先，周儀翔也回敬三分球。上半場剩最後6秒，裕隆用掉單節最後一次暫停策劃進攻，賀夫切入放進壓哨球後怒瞪達欣，半場打完裕隆以42：38反超前，賀夫已拿下19分10籃板，布拉僅得5分。

中場休息時揭曉本季最佳年度MVP，由達欣周儀翔拿下完成連莊。

第一節

開賽後施顏宗三分率先破網，「男模」呂政儒馬上回敬三分，蘇翊傑、胡凱翔互飆分，兩隊開賽後四次出手全進。賀夫趁步拉回防不及補進2分，胡凱翔3分，裕隆打出10：5的攻勢，達欣喊暫停。

周儀翔連拿4分後，林宜輝連續命中三記三分球，助達欣以18：14首度領先，裕隆喊暫停。周柏臣投進三分球追成17：18，賀夫上籃被布拉搧掉，裁判判妨礙中籃，邱大宗教練提出挑戰失敗，裕隆追回19：18。

呂政儒三打一上籃被施顏宗賞麻辣鍋，布拉雙手暴扣後男模跳投追平，隨後蘇翊傑連拿4分助達欣27：23領先。呂政儒上籃被布拉撥掉，裁判哨音再響又吹妨礙中籃，邱大宗再提挑戰成功，裕隆主帥魏永泰進場與裁判抗議。陳世念剛上場就跳投得手，蘇翊傑切入造成犯規，兩罰俱中，達欣29：25。

最後五秒陳世念運球推進，三分球出手命中但時間到被裁判沒收，首節打完達欣以29：25暫時領先裕隆。

布拉重量級暴扣讓籃框劇烈搖晃。（記者劉信德攝）

賽前報導

第14季SBL總冠軍爭霸戰，今晚7點將在新莊體育館由聯盟老牌勁旅達欣與裕隆，上演史上第三度「龍爭虎鬥」，裕隆一哥呂政儒、達欣頭號大將周儀翔，都準備好在冠軍戰一展身手。《繼續閱讀》

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