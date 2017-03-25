足球》亞洲盃資格賽對土庫曼 台灣隊旅外球員狀況佳
2017/03/25 17:01
台灣男足總教練黑田和生（右三）不擔心旅外與本土球員間的融合。（記者林宗偉攝）
〔記者林宗偉／台北報導〕2019亞洲盃資格賽最終輪，台灣男足明天晚上6點將在台北田徑場與世界排名第144的土庫曼進行首戰，雙方總教練今賽前記者會先禮後兵，但對於抗敵策略，都賣足關子要球迷明見分曉。
台灣過去3次與土庫曼交手都居下風，但本次賽事旅外球員有多人回歸，除了殷亞吉、吳俊青已加入訓練，陳柏良、陳浩瑋、溫智豪、朱恩樂也都在本週陸續抵達台灣，全隊昨首度會合練球，進行最後衝刺。
台灣隊總教練黑田和生表示，原本有點擔心，較晚加入集訓的4名旅外球員，不過經過昨天練習後，4人狀況都不錯，黑田教練也表示，雖然旅外可能對國家隊目前的打法還不習慣，但相信為了團隊榮耀，他們一定會盡最大努力融入。
亞洲盃資格賽最終輪，台灣男足首戰將與土庫曼對決。（記者林宗偉攝）
相關新聞
- 足球賽贏了南韓 原來中國球迷用這賤招 ...
- 世足資格賽中國1分勝韓 賽前噓國歌恐受罰
- 中韓足球賽將開踢 中方現場部署8千警力反暴動
- MLS》曼聯願意放人 「小豬」加盟芝加哥火焰
- 足球》6旅外返台踢亞洲盃資格賽 台將明先找越南試刀
推薦新聞
-
中職開幕戰 Live》金控大戰開打 兄弟 V.S. 富邦2017/03/25 17:34
-
中職》打經典賽影響職棒季賽？ 黃勝雄：不會！2017/03/25 17:23
-
過去打開幕戰、冠軍戰覺得很正常 如今火哥很珍惜2017/03/25 17:14
-
NBA》去年簽22億大約 諾亞違反禁藥規定將被禁20場2017/03/25 17:12
-
冰球》不滿自家選手被禁賽 中國大媽：是台灣人水準差2017/03/25 14:47