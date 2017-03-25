足球》亞洲盃資格賽對土庫曼 台灣隊旅外球員狀況佳

台灣男足總教練黑田和生（右三）不擔心旅外與本土球員間的融合。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕2019亞洲盃資格賽最終輪，台灣男足明天晚上6點將在台北田徑場與世界排名第144的土庫曼進行首戰，雙方總教練今賽前記者會先禮後兵，但對於抗敵策略，都賣足關子要球迷明見分曉。

台灣過去3次與土庫曼交手都居下風，但本次賽事旅外球員有多人回歸，除了殷亞吉、吳俊青已加入訓練，陳柏良、陳浩瑋、溫智豪、朱恩樂也都在本週陸續抵達台灣，全隊昨首度會合練球，進行最後衝刺。

台灣隊總教練黑田和生表示，原本有點擔心，較晚加入集訓的4名旅外球員，不過經過昨天練習後，4人狀況都不錯，黑田教練也表示，雖然旅外可能對國家隊目前的打法還不習慣，但相信為了團隊榮耀，他們一定會盡最大努力融入。

亞洲盃資格賽最終輪，台灣男足首戰將與土庫曼對決。（記者林宗偉攝）