經典賽》失利癥結點 郭泰源：台灣差別人一截

郭泰源。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕經典賽結束，台灣隊總教練郭泰源有新的任務，就是接下富邦悍將顧問一職，今天聯盟開幕戰他到場與富邦球員寒暄打招呼，日前他因急性A型肝炎住院，治療後，郭泰源說，「目前身體有好多了，應該沒有問題，謝謝大家關心。」

郭泰源透露，之前在日本和南韓比賽，當時就覺得身體不太舒服，知道自己不是感冒的問題，但他對國家對有責任，也走不開，經過治療，目前身體應該沒有問題。

過去郭泰源曾擔任台灣大聯盟高級技術顧問，接下富邦顧問一職，郭泰源表示，其實要做的事情大同小異，在那魯灣是處理整個聯盟的事情，瑣事比較多，現在就是提供意見，盡力幫助球隊贏球。

經典賽台灣隊3連敗，戰績並不理想，在國內也掀起一股批評檢討聲浪，未來一級國際賽事的組訓賽主導權也確定交給中職，郭泰源說，「其實癥結點和最大問題還是我們沒有選手，比賽過後才知道我們和其他國家差很多，視野要再擴大，不要再關起門來。」

郭泰源。（記者林正堃攝）