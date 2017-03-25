中職》打經典賽影響職棒季賽？ 黃勝雄：不會！

富邦悍將投手黃勝雄。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕打經典賽會不會影響職棒季賽調整?這個話題一直廣泛被討論，今年經典賽國手黃勝雄認為，對他來說並不會有太大影響。

黃勝雄表示，其實在打經典賽之前就知道會遇到調整的問題，但結束後他感覺身體狀態很好，不會疲憊，現階段就是多休息，不會做太多其他的事情，最重要的是顧好自己的身體。

經典賽黃勝雄對南韓之戰中繼1.1局被敲1安，無失分，飆出3K，表現精彩，他說，面對世界頂尖打者，像是李大浩、崔炯宇 、朴錫珉 ，他就會興起「強烈想要壓制他們」的想法，不想被他們打安打，積極的態度和職棒季賽有所不同。

「我覺得自己的神經好像斷了一樣。」黃勝雄笑說，投經典賽他一點都不覺得緊張，對於比賽的態度是享受再享受，頭每一球都很謹慎但不畏懼，放輕鬆，不要有太多想法，這樣會收到好效果。

去年黃勝雄中繼、後援兩頭跑，今年預定擔任富邦守護神，對此，黃勝雄表示，其實沒差，中繼就早一點上場投球，後援就是上來收尾，角色差不多。