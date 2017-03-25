中職》為富邦開球 王力宏:夢想成真
2017/03/25 18:08
王力宏。（記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕今天中職開幕戰，主隊富邦歷史性首戰邀請當紅歌手王力宏擔任開球嘉賓，王力宏說，「下雨加上我很多年沒投球，今天本來很緊張，現在心情很開心，也非常榮幸為悍將隊開球。」
王力宏笑說，這是他人生第一次登體育場，完全沒唱歌，大家竟然鼓掌，「看到滿場熱情球迷，很激動，我很久沒進體育場，上一次進場是看王建民投球，能進棒球場非常感動，有一種魔幻的感覺。」
王力宏透露，「高中我曾是棒球校隊投手，後來音樂老師說，你要選擇棒球還是音樂，不能兩個都兼顧。」最後王力宏選擇走音樂這一條路。
幾天前王力宏將他在新莊棒球場練投的影片，PO在社群網站上，許多球迷看到他的標準投球姿勢感到相當驚豔，他說，「可能大家不知道以前我是投手，私底下我很熱愛棒球。」
對於自己最欣賞的球員，王力宏表示，以前他紐約長大，當年王建民在洋基擔任先發投手，常進場看王建民投球，「我簡直是在作夢一樣，他還會邀請我去看球賽，就像不可思議的夢。」
王力宏表示，今天也是夢想成真，這麼多年沒投球，竟然可以在這麼好的體育場站上去，而且投一個很有意義的球。
至於大家好奇，為什麼王力宏穿「222」號球衣登板開球?他解釋，因為很多人叫他「二哥」，也是綽號，所以穿222號球衣。
王力宏開球。（記者林正堃攝）
王力宏開球。（記者林正堃攝）
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