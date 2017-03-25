中職》兄弟單局2失誤 林益全敲回富邦隊史首分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中職28年開幕戰今天上演「金控大戰」，富邦悍將對上中信兄弟，「棒球情人」高國輝擊出隊史第一支安打，而林益全則打回富邦隊史首分。

富邦悍將派出本土投手黃亦志先發，中信兄弟派出洋投伍鐸。2局下高國輝擊出富邦悍將隊史第一支安打，但沒有打回分數。

不過在3局下，李宗賢敲安，張建銘擊出游擊滾地球，王勝偉傳給林智勝時發生接球失誤，2出局後，林益全擊出右外野安打，兄弟外野手陳子豪發生接球失誤，讓富邦攻回2分。目前比賽打到7局下，富邦以8：1領先。

林益全。（記者林正堃攝）