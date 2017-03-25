中職》兄弟單局2失誤 林益全敲回富邦隊史首分（影音）
2017/03/25 18:44
〔體育中心／綜合報導〕中職28年開幕戰今天上演「金控大戰」，富邦悍將對上中信兄弟，「棒球情人」高國輝擊出隊史第一支安打，而林益全則打回富邦隊史首分。
富邦悍將派出本土投手黃亦志先發，中信兄弟派出洋投伍鐸。2局下高國輝擊出富邦悍將隊史第一支安打，但沒有打回分數。
不過在3局下，李宗賢敲安，張建銘擊出游擊滾地球，王勝偉傳給林智勝時發生接球失誤，2出局後，林益全擊出右外野安打，兄弟外野手陳子豪發生接球失誤，讓富邦攻回2分。目前比賽打到7局下，富邦以8：1領先。
林益全。（記者林正堃攝）
相關新聞
- 中職》蔡明忠出席開幕戰 盼富邦讓大家耳目一新
- 中職開幕戰 Live》林智勝開轟 兄弟暫落後富邦
- 中職》為富邦開球 王力宏:夢想成真
- 中職》打經典賽影響職棒季賽？ 黃勝雄：不會！
- 中職》趕在開季前 林智平合約終於敲定
推薦新聞
-
中職開幕戰 Live》富邦擊敗兄弟 拿下隊史首勝2017/03/25 20:35
-
中職》林威廷轟滿貫 富邦擊敗兄弟獲隊史首勝2017/03/25 20:29
-
MLB》5.2局飆4K春訓最佳 岩熊開季定位二號先發2017/03/25 18:50
-
中職》打經典賽影響職棒季賽？ 黃勝雄：不會！2017/03/25 17:23
-
NBA》去年簽22億大約 諾亞違反禁藥規定將被禁20場2017/03/25 17:12