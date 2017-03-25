橄欖球》清忠盃賽50周年 日本貴客前來共襄盛舉

為了紀念台灣「橄欖球之父」陳清忠所舉辦的「清忠盃」，大夥仍在雨中奮戰（清忠盃提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕為了紀念台灣「橄欖球之父」陳清忠所舉辦的「清忠盃」，今在淡江中學體育場舉行，儘管陰雨綿綿，但各年齡層的橄欖球員，展現不怕苦、不畏難的堅毅精神，在球場上盡情享受比賽。本屆適逢50周年，特別邀請遠從日本而來的同志社大學及附屬香里高校橄欖球校友會，來台進行友誼賽，一同紀念難得的里程碑。

陳清忠出生於1895年，當年遠赴日本同志社大學主修英文，接觸到橄欖球運動，當時同志社大學是關西強權，他的活躍表現佔有一席之地。他1923年學成返台任教於淡水中學，就將熱愛的橄欖球運動帶進台灣，也是台灣橄欖球運動第一人，被成為「橄欖球之父」，他將橄欖球帶進台灣的那年，恰好是橄欖球運動發明的第100年。

曾任淡江中學校長的陳清忠，1960年辭世，淡江中學校友橄欖球俱樂部為了紀念他對台灣橄欖球的貢獻，自1968年舉辦「清忠盃」橄欖球賽，今年適逢50周年，由於2013年校友會曾在橄欖球運動落地台灣90周年時前往同志社大學「尋根」，並邀請同志社大學及附屬香里高校橄欖球校友會能在「清忠盃」50周年來台一同紀念，才促成今日美談。

「清忠盃」一辦50年，是國內由校友私人募款舉辦、全台歷史最久的賽事活動。淡江中學校友橄欖球俱樂部會長吳榮達表示，比賽長期舉辦，的確對人力、物力是極大考驗，但校友們展現橄欖球精神，展現團隊合作與驚人的凝聚力，才能讓比賽一辦50年。

目前在大同高中擔任總務主任的吳榮達，過去不只是球員，也曾以教練身分帶領母校拿下全國冠軍，親身參與「清忠盃」超過20年，今年也不例外，換上球衣與許多過去的隊友一同在場上奔馳，儘管身材與體能不比當年，但拚戰精神以及對橄欖球的熱愛，絲毫不減當年，更身體力行「清忠盃」能一辦50年的堅強意志力。

儘管今日天公不做美，但參與比賽的球員，都把握難得機會，在球場上以球會友，絲毫不受雨勢影響，並用行動力挺「清忠盃」，來自日本的同志社大學及附屬香里高校橄欖球校友會更有超過50人來台，讓「清忠盃」50年更加意義非凡，明日還有一天賽程，歡迎球迷親自到淡江中學感受橄欖球熱情，以及濃厚的歷史情感。

清忠盃適逢50周年，特別邀請遠從日本而來的同志社大學及附屬香里高校橄欖球校友會，來台進行友誼賽，一同紀念難得的里程碑。（清忠盃提供）

為了紀念台灣「橄欖球之父」陳清忠所舉辦的「清忠盃」，大夥仍在雨中奮戰（清忠盃提供）