中職》富邦隊史首轟就是滿貫 兄弟連兩年當苦主（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中職28年開幕戰今天上演「金控大戰」，富邦悍將對上中信兄弟，林威廷在5局下轟出滿貫砲，這也是富邦隊史首轟。值得一提的是，中信兄弟連兩年在開幕戰被敲滿貫砲。

5局下，富邦胡金鴻、張建銘、林哲瑄、林益全連續安打，富邦攻回1分，接著林威廷擊出左外也滿貫砲，富邦單局灌進5分。

去年Lamigo桃猿與兄弟的開幕戰，桃猿小將林承飛從兄弟投手邱品睿手中擊出滿貫砲，再加上今年的開幕戰，兄弟已經是連兩年開幕戰被對手敲滿貫全壘打。

林威廷是中職歷年來第四位在開幕戰敲出滿貫砲的選手，前三位分別是2008年高國慶、陳連宏，以及去年的林承飛。

富邦林威廷轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）