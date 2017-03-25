中職》林威廷轟滿貫 富邦擊敗兄弟獲隊史首勝

富邦林威廷轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）

〔記者林子翔／綜合報導〕中職28年開幕戰今天上演「金控大戰」，富邦悍將對上中信兄弟，吸引滿場球迷進場，富邦靠著先發投手黃亦志7局失1分好投，加上打線全場敲出12安，包含林威廷的滿貫砲，終場以8：5獲勝，也中斷兄弟開幕戰五連勝。



富邦2局下高國輝擊出富邦隊史首安，3局下富邦1出局攻占一、二壘，林益全擊出右外野安打，加上陳子豪接球發生失誤，富邦攻回2分。4局上兄弟靠林智勝的陽春砲追回1分。

富邦在5局下展開猛攻，單局出現5支安打，包含林威廷的滿貫砲在內，一舉灌進5分，6局再添1分。兄弟打線則在8局上追回1分，9局上靠著代打的曾陶鎔擊出三分砲，但富邦最後穩住，順利拿下隊史首勝。

黃亦志主投7局被敲3安，僅被林智勝敲陽春砲掉分，他還投出4次三振，徹底壓制兄弟打線，黃亦志也拿下單場最有價值球員；林威廷單場敲3安猛打賞，包含1發滿貫砲，有4分打點；林益全2安2打點，林哲瑄2安1打點。

兄弟先發伍鐸5局被敲10支安打，包含被敲1支全壘打，失掉7分5分自責，另有5次三振。

富邦先發黃亦志。（記者林正堃攝）

中信兄弟伍鐸。（記者林正堃攝）

林哲瑄美技接殺彭政閔擊出的飛球。（記者林正堃攝）

開幕戰吸引滿場球迷。（記者林正堃攝）

開幕戰吸引滿場球迷。記者林正堃攝）