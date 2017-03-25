SBL》繼「少俠」田壘後 周儀翔連莊年度最佳球員
2017/03/25 20:16
周儀翔。（記者劉信德攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕SBL第14季年度最有價值球員獎項，今日在總冠軍賽首戰中場，答案正式揭曉，由達欣周儀翔連兩年獲獎，他是繼蟬聯第1季至第3季MVP的田壘後，史上第二位完成連莊的好手。
周儀翔在第12季贏得新人王殊榮，上季例行賽整體數據大躍進，場均19.1分、5籃板，喜獲生涯首座年度MVP，不過本季達欣有「印度姚明」布拉、沙場老將蘇翊傑分別坐鎮前後場，讓他場均數據下滑至15.2分、4.9籃板。
不過，周儀翔整體數據仍是本土球員的佼佼者，加上達欣贏得例行賽龍頭，也讓順利完成二連霸。
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