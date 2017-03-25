SBL》職業化？ 裕隆董事長嚴凱泰不反對也不贊成
2017/03/25 20:43
〔記者林岳甫／新北報導〕新任體育署長林德福日前拋出國內籃壇最高殿堂SBL的「職業化」議題，當時前達欣董事長兼中華籃協榮譽理事長王人達率先跳出來反對，今日裕隆集團董事長嚴凱泰在新莊體育館看裕隆隊進行冠軍賽熱戰，他對於職業化抱持著不反對也不贊成的態度。
裕隆與達欣是曾在職籃CBA奮鬥過的球隊，深受封館其害，如今也在SBL戰場奮戰14個球季，嚴凱泰認為，當時職籃的球員薪水漲，但廣告、電視報導並未變多，所以這回也推職業化，仍是令人擔心。
事實上，裕隆冠軍戰首場開打前，共送出250張門票，想不到最終只來了100多人，且今日進場人數僅3600人，導致新莊體育館也有一半的空位出現，嚴凱泰說：「已經打到總冠軍戰，比賽也相當精彩，卻還是出現這樣的狀況。」
嚴凱泰選擇在此刻親上火線說明，他仍強調，並沒有表達贊成或反對職業化，單純是想講出自己的想法，他說：「或許強化現在的SBL才是重點。」
裕隆集團董事長嚴凱泰出面談SBL職業化。（記者趙新天攝）
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