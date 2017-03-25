中職》熱身賽敲4轟 曾陶鎔開幕戰代打就轟三分砲

曾陶鎔轟出全壘打。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職28年開幕戰上演「金控大戰」，中信兄弟最後以5：8輸給富邦悍將，中斷兄弟開幕戰五連勝。不過，兄弟小將曾陶鎔在9局上代打揮出三分砲，令人許多球迷驚艷。

9局上曾陶鎔代打面對富邦投手黃勝雄，他抓第一球就擊出左外野三分砲，讓全場象迷相當振奮，雖然球隊最後仍輸球，但曾陶鎔的表現讓許多球迷留下深刻印象。

曾陶鎔去年在二軍就以0.444超高水準打擊率榮登打擊王，今年春訓表現也佳，共擊出4支全壘打，內野和外野不少位置都能守，擠進開季26人名單。雖然球隊人才濟濟，但兄弟總教練史耐德曾表示，未來例行賽會盡可能安排曾陶鎔上場貢獻。

曾陶鎔轟出全壘打。（記者林正堃攝）

曾陶鎔轟出全壘打。（記者林正堃攝）