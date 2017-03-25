NBA》葛瑞芬這樣倒地要到犯規 德佬：我也是醉了（影音）
2017/03/25 23:19
〔體育中心／綜合報導〕小牛昨於主場以97：95險勝來犯的快艇，但「小巨人」巴瑞亞（J.J. Barea）於比賽中因與對手發生肢體衝突，被判二級惡意犯規遭驅逐出場，讓總教練卡萊爾（Rick Carlisle）及老大哥諾威斯基（Dirk Nowitzki）都為他打抱不平。
衝突發生在第三節還剩將近5分半鐘時，快艇「艦長」保羅 （Chris Paul）運球過半場準備發動進攻，巴瑞亞在卡位時疑似被葛瑞芬 （Blake Griffin）用手肘頂了一下，巴瑞亞不甘勢弱出手反擊，人高馬大的葛瑞芬被「撂倒」在地。
裁判哨聲響起，巴瑞亞最後被判二級惡意犯規遭驅逐出場，巴瑞亞無法接受直接與裁判抗議，諾威斯基也上前聲援但徒勞無功，「受害」的葛瑞芬則在一旁露出神秘表情，巴瑞亞隨後在主場球迷的聲援下離場休息。
「看看葛瑞芬那抹『貓吃到金絲雀』的微笑，你就知道到底發生什麼事，光注意這點就夠了。」總教練卡萊爾氣憤地說，遭判犯規的巴瑞亞身材僅183公分、84公斤，被放倒的葛瑞芬則足足有208公分、114公斤。
聲援小老弟失敗的諾威斯基認為惡意犯規的吹判基準十分薄弱，表示在當今聯盟裡已經很難判斷到底什麼是一級惡意犯規、什麼才是技術犯規，「我已經被搞糊塗了，我想裁判們也昏了吧。」諾威斯基說。
裁判長史普納（Bill Spooner）解釋，當時兩人衝突部位發生在肩膀和喉嚨以上，因此判定二級惡意犯規，但拒絕回答自己是否相信葛瑞芬是被擊倒在地，僅回應：「那與這個吹判毫無關連。」。
當事人巴瑞亞則說：「我只輕輕推了（葛瑞芬）一下，他就倒得人仰馬翻，這就是整件事情的經過，沒什麼大不了。」
巴瑞亞吞犯遭驅逐出場，難以置信上前向裁判抗議。（資料照，美聯社）
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