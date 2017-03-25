日職》7局無安打好投無用 松坂大輔開季二軍出發（影音）
2017/03/25 21:52
〔體育中心／綜合報導〕軟銀「平成怪物」松坂大輔今天在熱身賽對廣島繳出7局無安打的好投，但球隊先發人手充足，因此松坂大輔無法擠進一軍名單，本季將從二軍出發。
軟銀先發投手戰力堅強，有和田毅、東浜巨、中田賢一等人，加上入選日本武士隊的千賀滉大、武田翔太，以及軟銀隊荷蘭洋投范登赫克（Rick van den Hurk），先發投手群競爭激烈，球隊可能會採取六人輪值。
松坂大輔此役繳出7局6K、2保送的好投，此役最快球速142公里，搭配滑球、卡特球與噴射球等球種，中間還連飆4次三振。
2014年12月，松坂大輔以3年12億日圓（約新台幣3億元）加盟軟銀，還披上象徵王牌投手的背號18號，但他表現欠佳，兩個球季以來只在一軍登板一場比賽，而且這場比賽的投球內容荒腔走板，單局連投4次保送失5分。
松坂大輔。（圖片取自軟銀臉書）
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