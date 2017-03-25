日職》八卦報導拋一邊 陽岱鋼PO出和愛女合照
2017/03/25 21:51
在週刊爆出家族失和醜聞後，陽岱鋼在臉書PO出和女兒的合照，顯然十分受享和家人共聚的時光。（取自陽岱鋼臉書）
〔記者倪婉君／台北報導〕在週刊爆料和家族關係失和後，旅日好手陽岱鋼只透過經紀公司發聲明澄清，他今晚則在臉書PO出和女兒的合照，似乎心情相當平靜，也很享受和家人共度的時光。
「練完球，復健完，帶女兒逛已經打烊的後樂園，雖然什麼都玩不到，還是很滿足。」陽岱鋼寫下這段文字，他在照片中則牽著大女兒的手，懷中抱著的，則是1月才剛迎接的新生命，臉上帶著慈父笑容。
陽岱鋼日前在巨人二軍比賽時，再度感到下半季緊繃，因此暫緩向一軍報到，也趕不上31日一軍開幕戰。球團相當保護岱鋼，除了監督高橋由伸不希望他操之過急，首席教練村田真一也說，要等到他在二軍能完整出賽一整場後，再考慮讓他升上一軍。
只是隨後週刊爆出陽岱鋼和家族失和的醜聞，也讓這位旅日好手的家務事浮上檯面。但陽岱鋼不想隨八卦媒體起舞，只透過聲明表示，「關於週刊所述之反目、或者不實的攻擊指責，我們不願成為八卦媒體繼續捕風捉影炒新聞衝點閱率的工具，希望大家可以多多關注運動賽場上，幫在日本的岱鋼、中職的耀勳、WSBL的詩慧都加油。」
陽岱鋼。（資料照，記者黃耀徵攝）
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