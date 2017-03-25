中職》黃勝雄差點砸鍋 葉總：我的問題

黃勝雄。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天中職開幕戰富邦悍將以8:5擊敗中信兄弟，拿下歷史性首勝，不過，9局上中信兄弟一口氣追回3分，戰局一度僵持，對富邦來說，好在最終只是虛驚一場。

前8局打完富邦8:2領先，九局上富邦推出黃勝雄登板關門，結果他被兄弟代打曾陶鎔敲出三分砲，這是中職開幕戰史上第3支代打全壘打，接著黃勝雄連續三振王勝雄和詹子賢，再觸身球保送代打的周思齊後退場。

此時富邦由倪福德接手投球並三振陳子豪，守住勝果，倪福德拿下隊史首場救援成功，兄弟洋投伍鐸先發5局被敲10支安打失7分，承擔敗投。

富邦總教練葉君璋表示，這一戰唯一缺點就是決定推出黃勝雄上場投球，並非他的實力不好，而是有些球員因個性關係，緊張時刻投得好，比分拉大時注意力就無法集中，黃勝雄就是一例，葉總強調，「這是我的問題。」本季黃勝雄在球隊的定位是守護神。

黃勝雄。（記者林正堃攝）