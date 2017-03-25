中職》沒擊出最想要的富邦首安 林威廷用首轟建功

林威廷轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕「富邦元年」今晚首戰，年輕選手立大功，黃亦志先發7局飆4K、僅失1分，首度投開幕戰就摘富邦球團首勝，並獲單場MVP；打擊有林威廷包辦全隊最多的3安、4打點，助隊8：5開胡。

面對去年球季、今年公辦熱身賽多項打擊數據皆4隊之最的兄弟，黃亦志繳出生涯單場最長的7局，只被敲3安、無四壞保送，僅因林智勝4局上陽春砲失1分，以勝投中斷跨季3連敗。

「我沒想太多，因為去年都投5局（最多5.1局），就把每局當最後一局投，來到7局。」黃亦志說，壓制策略是控球，若直球能控到邊邊角角，對手就不好攻擊，重點是好球數有先搶下來，再看臨場發揮。

由於狀況不錯，黃亦志春訓就爭取開幕先發，今晚也展現訓練成果。他說，因羅力受傷才有這機會，「我把握住了，希望下次還有更多好機會。」他並表示，從春訓就一直準備，對自己有信心，結果也如願。

林威廷也貢獻富邦首轟、同時是首支滿貫彈，他賽後第一句話卻笑說：「沒發現耶，很意外，我只想著首安，可是被國輝先打出來了。」

林威廷4打席都上壘，他歸功於球團情蒐用心，並表示看中信先發投手伍鐸的影片看了2天，大家臨場發揮都不錯。

林威廷也透露，有預測伍鐸想投內角球擠壓讓他雙殺，「反其道而行，他怎麼做，我就怎麼回應。」他還說，這支滿貫砲也是看前面隊友沒打回來，一定要好好把握，這是總教練葉君璋想看到的球風。

開幕戰告捷，林威廷開心地說，首勝對他和球隊、公司都很有意義，還有球迷雨中相挺，「球迷才是MVP，雨那麼大還不離開，為我們加油。」

林威廷轟出滿貫砲。（記者林正堃攝）

林威廷。（記者林正堃攝）