中職》富邦首轟紀念球 被中信球迷丟回場內

富邦悍將林威廷。（記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕今（25日）晚在新莊球場的金控大戰，富邦悍將球員林威廷打出隊史首轟，但這顆意義非凡的紀念球，卻被兄弟球迷丟回場內。

據《中央社》報導，這顆富邦悍將史上第一支全壘打的紀念球，打進了左外野中信兄弟球迷加油區，被丟回場內，由聯盟工作人員收起來轉交富邦球團，成為隊史收藏。

依照慣例，打到觀眾席的球屬於觀眾，若是有紀念價值的球，球團還要想盡辦法向球迷交換才能取得，例如去年統一獅蘇智傑的生涯首轟，就用簽名球棒、球衣、比賽用球才從球迷手中換回來。