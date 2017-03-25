SBL》射手就是要有信心！ 林冠綸擊碎裕隆勝利夢
2017/03/25 23:15
達欣林冠綸。（記者劉信德攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕〔記者林岳甫／新北報導〕達欣今晚在第14季SBL總冠軍賽首戰，靠著「快樂教主」林冠綸在第四節連續砍進兩顆致命三分彈，加上老將林宜輝17分、蘇翊傑22分進帳，以71：61擊退裕隆，迎來系列戰開門紅。
成為贏球頭號功臣的林冠綸，他全場僅攻下6分，事實上前三節更是一分未得，仍無損整體投籃信心，照樣在第四節關鍵時刻，連續飆進致勝三分球，再次詮釋射手典範，他謙虛表示：「我那兩顆關鍵三分球只不過是吸引大家的焦點，但這場比賽是全隊努力的成果，才能贏下比賽。」
林冠綸向來心臟大顆，隨時都有機會在對方毫無預警下，砍進三分球，他也對於自己投籃相當有信心，他說：「當一個射手就是要有信心，也必須不斷告訴自己，下次出手球一定會進，所以有空檔出現，我就一定會把握住，且第二球超前三分，我出手也就知道球會進了。」
達欣林冠綸。（記者劉信德攝）
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