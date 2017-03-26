MLB》威爾史密斯開TJ 本季報銷

史密斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕和影星同名的舊金山巨人後援左投史密斯（Will Smith）下周將開韌帶重建手術（Tommy John），今年球季報銷。

史密斯原本排定是巨人第8局的布局投手，但在本周諮詢醫生建議後，決定在洛杉磯進行手術，以避免以後有更大的受傷風險。

巨人在上個賽季從釀酒人交易來史密斯，雖然球季一開始從傷兵名單出發，史密斯最後40.1局繳出2勝4敗，48K和防禦率3.35成績。