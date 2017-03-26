MLB》傳遊騎兵14億綁定歐多 下一步續約達比修

傳歐多與遊騎兵達成續約協議。（歐新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕委內瑞拉新星歐多（Rougned Odor）今天與遊騎兵達成延長合約協議，具大聯盟官方消息，雙方可望簽下一份6年4950萬美元（約14.8億台幣）的合約。

遊騎兵在春訓期間不斷與歐多、達比修有、以及重砲捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）談判延長合約，但有關歐多的合約內容球團尚未正式宣布。

今年是歐多的第4個大聯盟球季，他累積2年又121天的年資，無法申請薪資仲裁，因此今年他仍將領56萬美元的底薪。

去年歐多打出生涯最佳表現，150場出賽繳出2成71打擊率、33轟、88分打點的成績，上壘率2成96雖不高，但長打率5成02卻相當亮眼，他在二壘的守備雖然為人詬病，但還是完成了美聯最多的雙殺守備。

敲定歐多的合約後，遊騎兵還有達比修有、拉克羅伊等人待議續約，2人今年季後都將成為自由球員。