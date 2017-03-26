MLB》睽違5年 郭泓志被叫上大聯盟支援

郭泓志（右）今被叫上大聯盟支援。（取自宋文華Instagram）

〔記者石毓琪／綜合報導〕本季和教士簽下小聯盟約，台灣左投郭泓志今被叫上大聯盟支援，還在牛棚熱身，不過沒有上場。

郭泓志上一次在大聯盟春訓出賽已是2012年3月，當時出賽6場都是後援，不過當年熱身賽表現不理想遭水手釋出，隨後和小熊簽小聯盟約，也在還沒出賽的情況下遭釋出，沒有在例行賽上大聯盟，隔年回到中職並加盟統一獅。

睽違大聯盟投手丘5年，今年和教士簽約再續旅美生涯，小小郭小聯盟春訓狀況不錯，2天前中繼登板1局飆2K，最快球速93哩（約149.6公里），讓對手三上三下，經過4場春訓登板，今天被叫上大聯盟支援，他在比賽中段一度到牛棚練投，但沒有上場，終場教士7：8不敵巨人。