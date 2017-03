MLB》密集恐懼症慎入 蜂窩進駐春訓球場（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕大聯盟正值春訓,奇人軼事不乏出現在球場,釀酒人與皇家的比賽,球場屋頂被蜂窩進駐,所幸蜂群沒對比賽和觀賽的球迷造成影響,之後也被摘除。

皇家今天在位於亞利桑那州的Surprise Stadium和釀酒人鏖戰10局,靠著小孟德西(Raul Mondesi)再見陽春砲1:0氣走釀酒人,比賽期間蜂窩在球場築巢,大批蜂群飛行,近年來也有球員深受其害,海沃德(Jason Heyward)就是其中之一。