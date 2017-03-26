MLB》密集恐懼症慎入 蜂窩進駐春訓球場（影音）

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〔記者石毓琪／綜合報導〕大聯盟正值春訓，奇人軼事不乏出現在球場，釀酒人與皇家的比賽，球場屋頂被蜂窩進駐，所幸蜂群沒對比賽和觀賽的球迷造成影響，之後也被摘除。

皇家今天在位於亞利桑那州的Surprise Stadium和釀酒人鏖戰10局，靠著小孟德西（Raul Mondesi）再見陽春砲1：0氣走釀酒人，比賽期間蜂窩在球場築巢，大批蜂群飛行，近年來也有球員深受其害，海沃德（Jason Heyward）就是其中之一。