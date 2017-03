NBA》拒絕輪休！詹皇眼角膜受傷照樣上場（影音）

詹姆斯今天帶護目鏡登場。(取自網路)

〔記者陳人齊/綜合報導〕騎士大帝詹姆斯(LeBron James)昨天出戰黃蜂時被傷到右眼,檢查後發現角膜遭劃傷,但他今天並未缺陣,照樣領軍騎士在主場出戰巫師,拚戰精神可嘉。

昨天詹姆斯在籃下被黃蜂蘭姆(Jeremy Lamb)戳傷眼睛,他在第3節剩30秒時提前退場,賽後被診斷出視力模糊,球團原先建議詹姆斯今天對巫師休兵,但他今天仍帶著護目鏡出場。

不過聯盟起初拒絕讓詹姆斯戴護目鏡登場,他今天一開始雖然仍帶著護目鏡出場,但隨後似乎不適應,將護目鏡脫下丟在場邊,在毫無保護的情況下上場比賽。

LeBron James tossed his goggles in frustration just minutes into the Cavs vs Wizards game.



pic.twitter.com/HbZTD3A4a4