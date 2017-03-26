NBA》拒絕輪休！詹皇眼角膜受傷照樣上場（影音）

詹姆斯今天帶護目鏡登場。（取自網路）

〔記者陳人齊／綜合報導〕騎士大帝詹姆斯（LeBron James）昨天出戰黃蜂時被傷到右眼，檢查後發現角膜遭劃傷，但他今天並未缺陣，照樣領軍騎士在主場出戰巫師，拚戰精神可嘉。

昨天詹姆斯在籃下被黃蜂蘭姆（Jeremy Lamb）戳傷眼睛，他在第3節剩30秒時提前退場，賽後被診斷出視力模糊，球團原先建議詹姆斯今天對巫師休兵，但他今天仍帶著護目鏡出場。

不過聯盟起初拒絕讓詹姆斯戴護目鏡登場，他今天一開始雖然仍帶著護目鏡出場，但隨後似乎不適應，將護目鏡脫下丟在場邊，在毫無保護的情況下上場比賽。

LeBron James tossed his goggles in frustration just minutes into the Cavs vs Wizards game.



pic.twitter.com/HbZTD3A4a4 — NBA SKITS （@NBA_Skits） 2017年3月26日