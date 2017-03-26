MLB》不給你抓 齊默曼本壘攻防奇蹟生還（影音）
2017/03/26 09:22
〔記者石毓琪／綜合報導〕國民今天踢館太空人，靠著4局上老將齊默曼（Ryan Zimmerman）二壘打開啟大局，4：1擊敗對手，齊默曼還上演一次精彩的本壘逃生記，成功從「公道伯」麥肯（Brian McCann）防守生還。
齊默曼將迎接大聯盟第13個球季，他將在9月滿33歲，今天的比賽中證明自己寶刀未老，除了單場3支2，4上跑回1分，還是在衝本壘時險被觸殺，利用活躍的肢體動作閃過捕手麥肯的觸殺，靈活身手也深獲總教練貝克（Dusty Baker）讚許。
齊默曼躲過麥肯的觸殺。（USA TODAY）
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