MLB》不給你抓 齊默曼本壘攻防奇蹟生還（影音）

〔記者石毓琪/綜合報導〕國民今天踢館太空人,靠著4局上老將齊默曼(Ryan Zimmerman)二壘打開啟大局,4:1擊敗對手,齊默曼還上演一次精彩的本壘逃生記,成功從「公道伯」麥肯(Brian McCann)防守生還。

齊默曼將迎接大聯盟第13個球季,他將在9月滿33歲,今天的比賽中證明自己寶刀未老,除了單場3支2,4上跑回1分,還是在衝本壘時險被觸殺,利用活躍的肢體動作閃過捕手麥肯的觸殺,靈活身手也深獲總教練貝克(Dusty Baker)讚許。

齊默曼躲過麥肯的觸殺。(USA TODAY)