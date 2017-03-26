NBA》Kobe回鍋湖人？只差珍妮的一通電話
2017/03/26 09:25
布萊恩將回鍋湖人擔任管理層？（USA TODAY Sports）
〔體育中心／綜合報導〕繼去年引退賽砍下60分後，湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）昨天首度重返史戴普中心（Staples Center），參加前隊友「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）的雕像揭幕儀式。
由於湖人現任總經理培林卡（Rob Pelinka）是布萊恩昔日的經紀人，外界推測布萊恩未來極有可能回鍋湖人擔任球團高層，但他受訪時三緘其口，未證實也未否認傳聞。
布萊恩表示，「湖人是我的家，我永遠都等候珍妮（湖人老闆）與球團的差遣，他們知道只要一通電話就可以了。」布萊恩被問到是否會回鍋湖人時語帶玄機，未來這位紫金傳奇極有可能再度回鍋，為湖人再度偉大的夢共同努力。
相關新聞
- NBA》復出再等等 柯爾：杜蘭特還需要幾周
- NBA》拒絕輪休！詹皇眼角膜受傷照樣上場（影音）
- 中職兩地開打、SBL冠軍賽 今日賽事預告與轉播
- NBA》葛瑞芬這樣倒地要到犯規 德佬：我也是醉了（影音）
- NBA》去年簽22億大約 諾亞違反禁藥規定將被禁20場
推薦新聞
-
NBA》MVP好難選 鵜鶘教練建議選兩個2017/03/26 09:33
-
NBA》Kobe回鍋湖人？只差珍妮的一通電話2017/03/26 09:25
-
MLB》睽違5年 郭泓志被叫上大聯盟支援2017/03/26 08:56
-
MLB》威爾史密斯開TJ 本季報銷2017/03/26 08:16
-
中職兩地開打、SBL冠軍賽 今日賽事預告與轉播2017/03/26 07:06