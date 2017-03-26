NBA》Kobe回鍋湖人？只差珍妮的一通電話

布萊恩將回鍋湖人擔任管理層？（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕繼去年引退賽砍下60分後，湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）昨天首度重返史戴普中心（Staples Center），參加前隊友「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）的雕像揭幕儀式。

由於湖人現任總經理培林卡（Rob Pelinka）是布萊恩昔日的經紀人，外界推測布萊恩未來極有可能回鍋湖人擔任球團高層，但他受訪時三緘其口，未證實也未否認傳聞。

布萊恩表示，「湖人是我的家，我永遠都等候珍妮（湖人老闆）與球團的差遣，他們知道只要一通電話就可以了。」布萊恩被問到是否會回鍋湖人時語帶玄機，未來這位紫金傳奇極有可能再度回鍋，為湖人再度偉大的夢共同努力。