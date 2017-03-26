MLB》一週狂嗑90億卡路里 白襪小將嚇死人

白襪小將孟卡達絲毫看不出是一週狂吃85條奶油蛋糕的愛好者。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕每個運動員都有自己的習慣，但白襪小將孟卡達（Yoan Moncada）卻有個超愛吃甜食的癖好，平均一週居然要吃掉85條奶油夾心蛋糕。

孟卡達日前接受ESPN專訪時自爆超愛吃甜食，最愛《Twinkies》的奶油夾心蛋糕，平均每週吃掉85條，美國媒體計算，光是他吃下肚的奶油夾心蛋糕，一週的熱量就高達90億卡路里，但他卻仍能維持良好體態，相當驚人。

孟卡達還在紅襪時球團曾就此事向他警告，並要求節食，2015年時曾有牙醫檢查出他的口腔中居然有多達15顆的蛀牙。

或許有些人質疑孟卡達一週吃掉85條奶油夾心蛋糕的真實性，但他的白襪隊友寇派克（Michael Kopech）最近在推特上轉發這篇文章，並表示「我可以證明這一點...」，因此讓傳聞的真實性提高不少。