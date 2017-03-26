NBA》暴龍宰小牛奪5連勝 連4年闖季後賽
2017/03/26 11:43
德羅森（左）率暴龍以94：86戰勝小牛。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕暴龍在今天對上小牛的比賽手感火燙，出手及外線命中率都遠勝過小牛，一路領先，終場以94：86擊敗小牛，除了拿下5連勝外，也確定進入季後賽。
暴龍為第4支確定進入季後賽的球隊，前面依序為騎士、塞爾提克與巫師，而暴龍也已連續四年闖進季後賽，目前與第3的巫師僅剩1場勝差。
本場比賽，暴龍德羅森（DeMar DeRozan）與伊巴卡（Serge Ibaka）都拿下18分，前者另外送出6次助攻，伊巴卡也拿下8個籃板，兩人為贏球功臣。P.派特森（Patrick Patterson）也貢獻14分、5籃板。
而小牛部分，三分命中率低落，僅有25%，共投進7顆三分彈。巴恩斯（Harrison Barnes）攻下全場最高23分，外加7籃板，諾威斯基（Dirk Nowitzki）挹注9分5籃板，小柯瑞（Seth Curry）則是貢獻11分。諾埃爾（Nerlens Noel）第二次先發，繳出3分8籃板。
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