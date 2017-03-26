U18冰球大亂鬥 中國球評竟轟台灣球迷「無恥下流」（影音）
2017/03/26 09:59
〔體育中心／綜合報導〕U18冰球錦標賽第三級賽事，前天台灣隊與中國隊在賽後爆發衝突，中國隊因不滿「教育部體育署」的看板，在賽後暴打我國球員鍾佳諺，並有多名球員被撂倒，賽後台灣球迷情緒難耐，扔擲物品進場洩憤，但此舉卻被中國球評怒轟「無恥下流」。
據《搜狐體育》報導，中國球評韓喬生賽後在微博上痛批台灣球迷「不文明」、「無恥下流」，他說：「最感動的還是孩子們拿著國旗慶祝勝利！按照國際冰聯的規則在比賽結束之後要奏勝利球隊的國歌的，但是由於台灣不文明的觀眾的無恥下流的行為，這樣的儀式因為安保問題沒有舉行！孩子們只能拿著國旗去自行慶祝！你們真的很棒！」
《搜狐體育》與韓喬生的微博雖然一面倒批評台灣球迷，卻對中國選手率先打人隻字未提，評論明顯有失公允。
中國球員賽後沒品暴打台灣球員。（冰球協會提供）
中國球評痛批台灣球迷無恥下流。（取自微博）
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