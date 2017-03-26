NBA》詹皇帶傷當眼鏡俠硬拚 騎士仍遭巫師擊敗
2017/03/26 10:12
詹姆斯帶傷上陣，仍難挽回騎士頹勢。（法新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕前役止敗的騎士今在主場迎戰巫師，儘管「大帝」詹姆斯帶著眼角膜傷勢當起眼鏡俠力拚，還繳出24分、11籃板、8助攻的成績單，最終仍以115：127輸球，目前47勝25敗，在東部僅領先第二的塞爾提克半場勝差。
巫師首節就打出40：26攻勢，措手不及的騎士儘管在之後苦苦追分，然而進入第4節時仍以91：96落後，決勝時刻也無法成功吹響反攻號角，就以12分差再度吞敗。
騎士以詹姆斯拿下24分最高，厄文23分次之，洛夫也有17分進帳。巫師則以沃爾拿37分手感最燙，畢爾27分次之。
巫師沃爾飆進全場最高37分。（法新社）
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