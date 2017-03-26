NBA》成就不只如此？歐尼爾：奈許2座MVP是我的

歐尼爾。（USA TODAY）

〔記者石毓琪／綜合報導〕「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）雕像在洛杉磯史坦波中心舉行揭幕典禮，向來語不驚人死不休的他，覺得2005、2006年2座年度最有價值球員不應該頒給奈許（Steve Nash），「這簡直氣死我了！他也知道。」

歐尼爾生涯拿過4次總冠軍，但只在2000年拿過MVP，月初歐尼爾受訪時對此小小抱怨，還點名2005、2006年MVP贏家奈許，「詹姆斯（LeBron James）和我很像，我們每年都可以是MVP，但記者不見得每年都願意投票給我們，可是他有4座了，我應該也有3座才對，那2年給奈許的應該要給我啊，奈許也知道我氣死了。」

歐尼爾還把矛頭轉向記者Fred Hickman，「就是他把我的全票MVP搞砸的，所以現在柯瑞（Stephen Curry）才會成為第一個全票通過的MVP。」除此之外，歐尼爾對得分榜也很有意見，「要不是我錯過250場比賽，也許我早就有33000分了。我才剛被Dirk（諾維斯基）追過，接下來LeBron也要超車，這感覺就像我錯過了很重要的3個球季。」

奈許在2005、06年蟬聯MVP。（資料照，歐新社）