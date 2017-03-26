NBA》最後一哩路 里拉德自信能率隊「逆風高飛」

里拉德為拓荒者當家球星。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者季初表現不甚理想，一直在西部中後段班徘徊，不過最近開始急起直追，近12場比賽拿下9場勝利，目前在西部排名第9，與第8種子金塊剩下1.5場勝差，有機會擠進季後賽。

而拓荒者近期的活躍，有很大一部份要歸功於當家球星里拉德（Damian Lillard），他場均可貢獻26.9分，為本季總得分榜中第6名的球員。

里拉德近期受訪，也談到目前對球隊的看法，「我們現在不僅能打季後賽，還能對戰局產生影響。這個賽季有點差強人意，但我們最近贏了很多場比賽，也戰勝強敵勇士，我們度過那些低潮的時光。而且球員擁有很多天份和一個好教練，我相信季後賽我們能讓其他球隊打得很辛苦，我對拓荒者有信心。」