網球》邁阿密小詹女雙開胡 盧一哥男單不敵小鮮肉

詹皓晴和搭檔晉級女雙16強。（取自詹皓晴臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕號稱第五大滿貫的美國邁阿密網賽，芳齡23的詹皓晴不讓成名大姊詹詠然專美於前，跟著開胡晉級女雙16強。

本站女雙多達32籤，小詹首度與地主好手阿塔屋（Raquel Atawo）組軍，第7種子「台美聯軍」首戰澳洲史托瑟（Sam Stosur）／中國張帥強勢出擊，7：6（7：4）、1：2領先時，張帥因胃痛不適決定退賽，讓詹皓晴組合提前取勝，跟著日前已經贏球的詹詠然安抵次輪。

此役「台美聯軍」與「澳中配」開賽就上演互破大戰，雖然阿塔屋一度錯失盤末點，不過搶7拉鋸時小詹人馬強攻突破，逼得老將史托瑟接連失誤，首盤驚險到手。次盤雙方人馬再度互破，輪詹皓晴發球時當地再度下起大雨，賽事被迫暫停，不料對手也宣告放棄再戰，「台美聯軍」意外收到贏球大禮，下個對手為上週才開始合作的俄國庫茲涅索娃（Svetlana Kuznetsova）／法國米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic），勢必又有場硬仗。

男單方面，「寶島一哥」盧彥勳因背傷次輪陷入苦戰，0：6、3：6不敵人氣正旺的德國第16種子小茲維瑞夫（Alexander Zverev），無緣32強，也讓日耳曼小鮮肉回報去年多倫多名人賽輸球之仇。

盧彥勳因背傷陷入苦戰。（歐新社）

盧彥勳不敵德國小茲維瑞夫，男單次輪止步。（歐新社）